Apoldaer Faschingsclub entstaubte seinen Fundus und feierte kräftig

Apolda. Unter dem Motto „In der 51. närrischen Nacht der AFC-Fundus zum Leben erwacht“ zelebrierte der Apoldaer Faschingsclub (AFC) am Wochenende seinen „Großen Sauser“. Einblicke in das närrische Programm.

„Hey Fasching, ich habe dich vermisst, ich hätte dich fast nicht mehr erkannt“, sang AFC-Urgestein

Der "Hahn im Korb" und ein fantastischer Tänzer: Mirko und seine "Pink Ladys" brachten den Saal zum Toben. Foto: Ulrike Demuth

Ronny Täubner, der am Samstagabend bei der 51. Session des Apoldaer Faschingsclubs (AFC) durch das Programm führte. Die Freude, nach der zwangsverordneten Pause durch die Corona-Pandemie endlich wieder Karneval mit allem Drum und Dran feiern zu dürften, waren ihm, allen teilnehmenden Mitgliedern des Vereins und dem Publikum anzumerken.

Wie fängt man nach einer zweijährigen Unterbrechung wieder an, Karneval zu feiern? Diese Frage hatten sich die Apoldaer Karnevalisten gestellt und ihren schlafenden Fundus, der nun wieder erweckt werden durfte, zum Thema des Abends gemacht. Aber nicht nur die Coronapolitik, auch moderne Phänomene wie die Bestellkultur über Amazon oder der Fachkräftemangel (besonders bei der Post) wurden ganz in karnevalistischer Tradition durch den Kakao gezogen.

Das Männerballett musste erst aus der Erstarrung geweckt werden, bevor es seinen großen Auftritt hatte. Foto: Ulrike Demuth

Bevor die Tanzgruppen loslegen konnten, enterten zunächst „Brigitte Prost“ und „Loretta Rost“ von der närrischen Putzkolonne die Bühne, um sich bei einem überdimensionalen Glas Sekt über dies und das zu unterhalten. Nachdem Ronny Täubner ihnen aber Dampf gemacht hatte, kamen sie ihrer Aufgabe nach und entstaubten den Fundus, so dass die Auftritte starten konnten.

Tosenden Applaus erhielt die Garde für ihren kunstvollen Auftritt. Foto: Ulrike Demuth

Tosenden Applaus erhielten die Gardetänzer, die mit toller Akrobatik bewiesen, dass ihnen die Coronapause in Sachen Fitness und Eleganz gar nichts ausgemacht hatte. Die Herren vom Männerballett dagegen wurden einzeln mit der Sackkarre auf die Bühne gebracht, da sie sich noch in festem Coronaschlaf befanden, Nach ihrer „Erweckung“ jedoch legten sie eine so flotte Sohle auf das Parkett, dass das tosende Publikum sie gar nicht von der Bühne gehen lassen wollte. Beider Präsentation der „Besten Bands der Welt“ stand das Publikum vor Begeisterung auf den Stühlen.