Apoldaer Künstlerinnen öffnen ihre Ateliers

Apolda. Am Tag der offenen Ateliers beteiligen sich auch die Künstlerinnen der Apoldaer Kulturfabrik.

Beim Tag des offenen Ateliers mit dabei sein werden auch die Künstlerinnen der Apoldaer Kulturfabrik in der Dr.-Külz-Straße – Philine Görnandt, Sibylle Grundeis, Susen Reuter und Susanne Worschech (Foto). Die Pforten der Kreativen öffnen sich am 18. und am 19. September. In ganz Thüringen beteiligen sich Künstler daran. Interessierte sind eingeladen, sich mit diesen auszutauschen, zu schauen und zu staunen.