Apoldaer Modefirma stellt ihre neue Kollektion vor

Apolda. Farbenfrohe Gestaltung als Gegenpol zu Alltagsstress und Frustration.

Die Arbeit an der Kollektion „Birds“ wird am 4. März erstmals komplett im Kaseee Atelier in Apolda präsentiert. Darüber informiert Katrin Sergejew. Die neue Kollektion sei überraschend anders. Es gehe farbenfroh, fröhlich, hell und lebendig zu. Man wolle ein positives Lebensgefühl vermitteln, heißt es. So solle ein Kontrapunkt zu allgemeiner Frustration und Alltagsstress gesetzt werden, so die Designerin. Präsentiert wird die Kollektion beim Modebrunch am Samstag, 11 Uhr, bei Kaseee, Apolda, Bukarester Straße 13.