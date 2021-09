Apoldaer Musiksommer: Clueso freut sich auf die "größte Party seit langem"

Clueso tritt am Freitagabend in Apolda auf.

Apolda. Am Freitagabend tritt der Sänger Clueso beim Apoldaer Musiksommer auf. Der gebürtige Erfurter und seine Fans freuen sich auf eine große Party.

Der Sänger Clueso tritt am Freitagabend beim Apoldaer Musiksommer auf. Nachdem er dort bereits 2019 kurz in Erscheinung trat, gibt er nun ein Konzert an der Herressener Promenade. Der gebürtige Erfurter freut sich auf die "größte Party, auf der er seit Langem war“:

Doch auch bei den Fans ist die Vorfreude riesig. "Das wird soooooooo geil", freut sich eine Userin, während eine andere schreibt: "Lass mal richtig eskalieren bitte!"

Um 20 Uhr beginnt das Konzert auf der Festwiese in Apolda, die Tickets sind restlos ausverkauft. Neben Clueso treten mit Nena und Roland Kaiser weitere hochkarätige Künstler am Wochenende auf.

Entsprechend des zu erwartenden Andrangs hat die Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft (Aseg) Maßnahmen zur Regulierung des Zugangs und der Hygiene aufgestellt und diese aktualisiert. Danach gelten für alle Musikveranstaltungen die 3G-Regeln - das heißt, dass der Zutritt zum Konzertgelände nur jenen Personen erlaubt wird, die nachweislich und vollständig geimpft, nachweislich genesen oder getestet sind.

Zu den Regelungen auf dem Festgelände Herressener Promenade heißt es ergänzend, dass eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht, was für folgende Bereiche gilt: Einlass, Gastronomiestände, in den Toiletten.

Zusätzliche Corona-Tests vor Apoldaer Musiksommer-Sonntag mit Roland Kaiser

