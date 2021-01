Apoldaer Region erhält Bürgerradio: Freiwillige gesucht

Apolda Radio Lotte aus Weimar startet Bürgerradioprojekt in Apolda.

"Wer hat Lust auf Radio?" Unter dieser Fragestellung sucht gerade der Lokalsender Radio Lotte Weimar zusammen mit dem Ehrenamtszentrum Weimarer Land Freiwillige für ein neues Radioprojekt in Apolda. Der Aufruf wendet sich an alle Bürger Apoldas und deren Umgebung, die Lust auf Musik haben, die Geschichten erzählen wollen, die sich vor einem Mikro stehen sehen oder einfach mal wissen wollen wie eine Radiosendungen hergestellt wird, heißt es.

In der Medienpartnerschaft zwischen den Bürgern Apoldas und Radio Lotte, sollen spannende Themen der Stadt erzählt werden. Der Apoldaer Ableger soll unter der gleichen Funkfrequenz wie in Weimar, also 106,6 MHz empfangen werden.

Experten stehen Apoldaer Bürgern mit Rat und Tat zur Seite

Radio Lotte möchte den Interessierten bei der Konzeption der eigenen Beiträge oder Sendereihen keine Vorgaben machen, sondern lediglich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Passende Medienkompetenzkonzepte und Dozenten stünden bereit: "Es wird nichts übergestülpt, nur unterstützt, ein eigenes kleines Radio oder Radiosendung aus Apolda könnte entstehen. Alles kann, nichts muss", heißt es in der Einladung zum Mitmachen.

Neben Bürgern aus Apolda und Umgebung sind auch Initiativen und Vereine aufgerufen die Plattform des Radios zu nutzen. Radio Lotte möchte allen eine Stimme geben, die nicht gehört werden aber unbedingt etwas zu sagen haben, heißt es. "Die Bürgermedienwerkstätten machen in ihren Beiträgen gesellschaftlich relevante Themen, lokalpolitische Entscheidungsprozesse und die kulturellen Schätze der Regionen erlebbar." Außerdem werde so die Vielfalt Apoldas repräsentiert.

Wer interessiert ist, kann sich entweder per E-Mail unter apolda@radiolotte.de oder unter der Telefonnummer von Radio Lotte Weimar unter (03643) 40 1000 melden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter diesem Link.