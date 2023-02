Zur Untersuchung der Patienten kommt am Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda modernste Technik zum Einsatz. Ein neues Echokardiographie-Gerät wurde etwa im Mai 2021 in Betrieb genommen. Das Foto zeigt die Oberärzte Jörg Rauchfuß (links) und Martin Siering (Archivbild).