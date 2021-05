Apoldaer spenden Sauerstoff-Flaschen für Indien

Apolda. Der Apoldaer Stahlflaschen-Hersteller Eurocylinder unterstützt die Versorgung von Corona-Patienten in Indien.

Die Apoldaer Eurocylinder Systems AG, die nahtlose Hochdruckflaschen aus Stahl herstellt, hat der indischen Hilfsorganisation „Delhi Sikh Gurdwara Management Committee“ 301 Sauerstoff-Flaschen zum medizinischen Gebrauch gespendet.

Den Kontakt nach Asien hatte die Unternehmensgruppe Serafin, der die Apoldaer seit 2016 angehören, vermittelt. 201 der Zylinder haben ein Volumen von 40 Litern, 100 Zylinder können mit 20 Liter Sauerstoff gefüllt werden.

Spende hilft dem überlasteten indischen Gesundheitssystem

Die Flaschen wurden mit dem Flugzeug vom Frankfurter Flughafen nach Delhi transportiert und von dort aus an frei zugängliche Covid-Einrichtungen und Sauerstoff-Camps verteilt. Mit dieser Spende reagieren Eurocylinder Systems und Serafin auf den zuletzt starken Anstieg an Corona-Infektionen in Indien. In den Einrichtungen und Krankenhäusern wird Sauerstoff für die Versorgung der Patienten dringend benötigt.

Megha Kapoor, Leiterin des Londoner Serafin-Büros, betont: „Die Fallzahlen in Indien steigen immer noch dramatisch an und das Gesundheitssystem ist überlastet. Wir sind froh, mit den Produkten unseres Gruppenunternehmens unterstützen zu können.“ Das Apoldaer Unternehmen fertigt wichtige Produkte für das Gesundheitswesen und zählt zu den wenigen Herstellern von Hochdruckstahlflaschen in Deutschland.