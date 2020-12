Applaus und Grußbotschaft in Kleinschwabhausen

Kleinschwabhausen. Christvesper im Freien und mit Hygiene-Konzept: In Kleinschwabhausen durften die Gläubigen zu Weihnachten ein kleines Stück Verbundenheit genießen. Sabine Gottschalg, in Personalunion Bürgermeisterin und Kirchenälteste des Dorfes, hatte sich im Vorfeld mit Erfolg um eine Genehmigung beim Gesundheitsamt des Weimarer Landes für diese Idee bemüht.

Die Einladung für den Heiligabend-Nachmittag war einige Tage zuvor per Wurfsendung in den Briefkästen der Kleinschwabhäuser Haushalte gelandet. Die Kirchenrats-Mitglieder hatten den Dorfplan zwischen Teich und Podest abgesperrt, es gab zwei Eingänge, an denen die Besucher Namen und Kontaktdaten hinterlassen mussten. Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand von Personen aus unterschiedlichen Haushalten gehörten ebenfalls zum Konzept.

Schon Anfang Dezember hatte der Kirchenrat aus Holz und Reisig eine Krippe gebaut und auf dem Planpodest aufgestellt – eine Idee von Angela Wendelmuth. Sie diente nun neben dem geschmückten Weihnachtsbaum und einem leuchtenden Stern als Kulisse der Christvesper. Mehrere Mitwirkende verlasen die Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu Christi, dazu gab es Musik aus der Konserve. Pastorin Anne Brisgen war nicht anwesend, ein Grußbrief von ihr wurde jedoch am Ausgang verteilt. Mit Applaus bedankten sich die Besucher vor allem für die Mühen des Kirchenrates, der damit ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung in das Dorf gebracht hatte.