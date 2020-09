Arbeitslosen-Statistik: Herbstaufschwung auch im Corona-Jahr

Sowohl in der Stadt Weimar als auch im Kreis Weimarer Land ist die Arbeitslosigkeit nach dem kurzen saisonalen Sommer-Anstieg nunmehr mit Beginn des Herbstes wieder gesunken. Das geht aus den am Mittwoch veröffentlichen aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit hervor. Weitere Informationen im kostenfreien Corona-Liveblog.

Weimar meldet im September 2216 Arbeitslose – 74 weniger als im August, damit sinkt die Quote von 7,1 auf 6,9 Prozent. Vor einem Jahr lag sie mit 471 Arbeitslosen weniger allerdings noch bei 5,5 Prozent. „Der Herbstaufschwung ist auch im Corona-Jahr erkennbar“, sagt Holger Bock, Geschäftsführer der Agentur in Erfurt. „Zwar sind die Unternehmen bei den neugemeldeten Stellen weiterhin verhalten, doch die anderen Indikatoren entwickeln sich positiv. Es bleiben die Risiken des weiteren Pandemieverlaufs, von möglichen Insolvenzen und der Exportentwicklung.“

Seit März haben 884 Unternehmen für 8294 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt

Erstmals liegen Hochrechnungen zur abgerechneten Kurzarbeit im April vor: Während im März 2039 Beschäftigte in 354 Betrieben verkürzt arbeiteten, waren es im April 3770 in 597 Betrieben. Sie betraf somit mehr als jeden siebten Beschäftigten, und das in allen Wirtschaftszweigen – am stärksten im Gastgewerbe, im Handel sowie in der Dienstleistungsbranche. Seit März haben 884 Unternehmen für 8294 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt.

Die Zahl der Jobverluste war im September deutlich rückläufig, gleichzeitig gab es mehr Beschäftigungsaufnahmen. 113 Menschen verloren ihre Arbeit, vor allem im Handel, im Verarbeitenden Gewerbe, in der Arbeitnehmerüberlassung sowie im Gastgewerbe. 176 Menschen bekamen neue Arbeitsstellen, auch starteten deutlich mehr in eine Aus- oder Weiterbildung.

Im Kreis Weimarer Land sind aktuell 2088 Menschen ohne Job

Im September sank die Zahl der neu gemeldeten Stellen auf 111. Das sind 49 weniger als im August und 43 weniger als vor einem Jahr. Gesucht werden derzeit neue Mitarbeiter vor allem über Personaldienstleister, in der Unternehmensdienstleistung, in der Verwaltung, im Handel, Verarbeitenden Gewerbe und im Gastgewerbe.

Im Kreis Weimarer Land sind aktuell 2088 Menschen ohne Job, 42 weniger als im August und 405 mehr als vor einem Jahr. Das entspricht einem Rückgang der Quote von 4,9 auf 4,8 Prozent. Hier stieg die Kurzarbeit von März auf April von 1656 (320 Betriebe) auf 3754 (568). Insgesamt waren es seit März 9072 Mitarbeiter in 916 Unternehmen. 151 Menschen verloren ihre Arbeit, vor allem im Verarbeitenden Gewerbe, im Handel sowie im Baugewerbe. 177 Menschen fanden neue Jobs – fast so viele wie vor einem Jahr.

Nach einem hohen Stelleneingang im August sank die Zahl der neu gemeldeten Stellen um 61 auf 147. Das sind zwar 28 weniger als 2019, doch der Wert liegt auf Vorkrisenniveau von monatlich 140 neuen Stellen. Im Kreis sucht auch das Gesundheits- und Sozialwesen verstärkt Personal.