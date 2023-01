Arbeitslosenquote steigt in Stadt Weimar und im Weimarer Land

Weimar/Weimarer Land. Insgesamt meldeten sich 949 Menschen im vergangenen Monat in Weimar und Weimarer Land arbeitslos.

Im Januar stieg die Arbeitslosigkeit in Weimar ebenso wie im Weimarer Land an. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, waren 1972 Menschen in Weimar von Arbeitslosigkeit betroffen und damit 144 Personen mehr als im Vormonat und 92 mehr als im Vorjahr. Im Kreis stieg die Zahl der Arbeitslosen auf 2122 an, damit 205 Personen mehr als im Vormonat und 332 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote stieg zum Vormonat in der Stadt um 0,4 Prozentpunkte und beträgt jetzt 6,1 Prozent, im Weimarer Land um 0,5 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr betrug sie in Weimar 5,8 Prozent, im Kreis 4,1.

447 Personen meldeten sich im vergangenen Monat in Weimar arbeitslos. Davon kamen 259 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 302 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 111 eine Erwerbstätigkeit auf. Im Kreis meldeten sich indes 502 Personen arbeitslos, wovon 290 aus direkter Erwerbstätigkeit kamen. 293 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 94 eine Erwerbstätigkeit auf.

Im Weimarer Land gebe es die meisten freien Stellen im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und der Zeitarbeit, in Weimar werden hauptsächlich Mitarbeiter im Dienstleistungsbereich, Handel, Gastgewerbe und der Zeitarbeit gesucht.