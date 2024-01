Arbeitslosigkeit in Weimar gestiegen. Im Kreis sieht es anders aus

Weimar Unternehmen in Weimar und Umgebung suchen weiterhin nach Mitarbeitenden. Diese Berufsfelder sind besonders gefragt.

Während in der Stadt Weimar im Dezember die Zahl der Arbeitslosen gestiegen ist, blieb sie im Weimarer Land stabil. Darüber informiert die Agentur für Arbeit. In Weimar waren demnach 1930 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 60 Personen mehr als im November und 102 Menschen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 5,9 Prozent und lag mit 0,2 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. „Dies hatte verschiedene Gründe“, sagt Marion Pommert, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte. „Unter anderem laufen in der Regel befristete Verträge zum Jahresende aus, und die Unternehmen stellen im Dezember üblicherweise weniger neue Beschäftigte ein. Hinzu kamen mit dem beginnenden Winter erste Arbeitslosmeldungen aus witterungsabhängigen Berufen.“

Entgegen dem Anstieg der Arbeitslosigkeit in den restlichen Bezirken wie eben Weimar, aber auch Erfurt oder Sömmerda, ist die Arbeitslosigkeit im Weimarer Land sogar leicht gesunken. 1851 Menschen waren im Dezember arbeitslos gemeldet und damit vier Personen weniger als im November und 66 Menschen weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,2 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau.

Im Dezember erfolgten in den regionalen Unternehmen weniger Einstellungen, und die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Marion Pommert - Geschäftsführerin in der Agentur für Arbeit

Im Landkreis haben sich im Dezember insgesamt 442 Personen arbeitslos gemeldet, in der Stadt waren es 481 Personen. Demgegenüber beendeten 419 Menschen in der Stadt ihre Arbeitslosigkeit, von denen 121 eine Erwerbstätigkeit aufnahmen. Im Landkreis beendeten 446 Menschen ihre Arbeitslosigkeit, 120 nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Freie Stellen in Weimar und Weimarer Land

Sowohl in der Stadt Weimar als auch im Weimarer Land suchen Unternehmen nach Mitarbeitenden: Im Kreis wurden 64 Stellen neu gemeldet, in der Stadt 114. Die meisten freien Stellen gibt es in Weimar aktuell in den Bereichen „sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“ – laut Bundesagentur für Arbeit handelt es sich dabei mehrheitlich um Sicherheitsberufe, Verkehrs- und Logistikberufe sowie Reinigungsberufe – dem Handel, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, im Gastgewerbe sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen.

Im Weimarer Land werden Mitarbeitende vor allem in den Bereichen Handel, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, dem verarbeitenden Gewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, dem Baugewerbe sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen gesucht. Aktuell befinden sich damit für das Weimarer Land 324 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. Für die Stadt Weimar hält die Arbeitsagentur 292 Stellen parat.