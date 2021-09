Arbeitsmarkt in Weimar und im Weimarer Land zeigt sich deutlich erholt

Weimar. Vor allem gute Entwicklung für jüngere Leute in der Region. Unternehmen suchen oft vergeblich qualifizierte Mitarbeiter.

Die Arbeitslosigkeit ist in Weimar und im Weimarer Land im September deutlich gesunken. In der Stadt registrierte die Arbeitsagentur 1770 Arbeitslose. Das seien 124 beziehungsweise weniger als im August und 446 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,5 Prozent. Für das Weimarer Land mit einer Quote von jetzt 4,0 Prozent gab die Agentur 1745 Arbeitslose an. Das seien 74 weniger als im August und 343 weniger als vor einem Jahr.

In Weimar haben alle Alters- und Personengruppen von der positiven Entwicklung profitiert, dabei Jüngere noch stärker als die Älteren. Im Weimarer Land sei vor allem die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen durch den Start einer Ausbildung stark gesunken.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für die gesamte Region gelte: Es verloren weniger Menschen ihre Beschäftigung, und bei einem hohen Niveau von neu gemeldeten Stellen haben mehr Menschen eine neue Arbeit begonnen.

Allerdings sei es in Stadt und Kreis für viele Langzeitarbeitslose schwer, einen Job zu finden, da es häufig an Qualifikationen oder Mobilität mangele. Weil Unternehmen offene Stellen teils nicht mehr besetzen können, hat die Agentur zur Weiterbildung von Beschäftigten oder einem niedrigschwelligen Jobangebot auch mit finanzieller Unterstützung für Arbeitgeber geraten.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Weimar.