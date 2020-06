Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Architektur online und vor Ort entdecken

Architekturfreunde können auch in diesem Jahr zum Tag der Architektur am 27. und 28. Juni neue Wohnhäuser, Gewerbe- und Bildungsbauten sowie Gärten und Innenräume kennenlernen. Unter dem Motto „Ressource Architektur“ präsentieren Architekten und Bauherren 49 zeitgemäße Bauwerke in ganz Thüringen – infolge der Corona-Pandemie umfassend digital sowie vereinzelt vor Ort.

„Neben vielen Fotos und Plänen wird es zu mehreren Projekten erstmals ergänzend Kurzfilme geben, die die teilnehmenden Architekturbüros zur Verfügung stellen“, erläutert der Präsident der Architektenkammer Thüringen, Hans-Gerd Schmidt. Trotz der gegenwärtig schwierigen Situation haben sich vereinzelt auch Bauherren mit ihren Planern dazu entschieden, unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen Führungen vor Ort anzubieten. So kann in Bad Berka das sanierte Atelierhaus Peter Keler nach Voranmeldung besichtigt werden (tda20@architekten-thueringen.de).

Digital präsentiert werden in Weimar der Umbau des Hauptstaatsarchivs, der Betriebskindergarten „Gipfelstürmer“, der Umbau des Medizinischen Versorgungszentrums in Weimar-West, der Kiosk der Moderne am Stéphane-Hessel-Platz, die Freiflächengestaltung Nonnengarten in Oberweimar sowie in Kapellendorf die Sanierung des Gesindehauses.

www.architekten-thueringen.de/tda/