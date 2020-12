Arznei-Bote im Nordkreis unterwegs

Berlstedt. „Wir haben lange überlegt, ob wir angesichts von Corona mit der Geschäftsübergabe den richtigen Zeitpunkt getroffen haben. Heute kann ich sagen, dass ich sehr zufrieden damit bin, wie es gelaufen ist. Ich habe ein super Team um mich. Die Gemeinde ist für Ideen und Gespräche offen und unterstützt, wo sie kann. Und auch die Kundschaft scheint ihren neuen Apotheker zu akzeptieren“, sagt Thomas Günther. Der 36-Jährige übernahm im Oktober die Berlstedter Linden-Apotheke, aus der sich die vormalige Chefin Ute Roick nach 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hatte.

Günther hatte nach seinem Pharmazie-Studium in Jena und Sevilla einige Jahre wissenschaftlich am Universitätsklinikum in Jena gearbeitet, ein Jahr lang auch in der dortigen Klinikapotheke und schließlich in einer Apotheke in Weimar. Ute Roick gewann ihn in diesem Jahr nach langem Suchen für ihre Nachfolge in Berlstedt.

Dort fühlt er sich beruflich längst angekommen. In Berlstedt lasse es sich vergleichsweise entspannt arbeiten, wenngleich kurz vor Weihnachten der Ansturm auf die FFP2-Masken auch an der Linden-Apotheke nicht vorüber gegangen sei. Inzwischen habe sich die Nachfrage normalisiert. Für den ländlichen Raum biete Berlstedt zudem recht viel Infrastruktur, weiß Thomas Günther zu schätzen. Mit dem Landleben sei er ohnehin gut vertraut. Schließlich stammt der heutige Wahl-Weimarer aus dem Erzgebirge.

Allerdings sei prinzipiell kaum etwas so gut, als dass es nicht noch etwas besser werden könne. So sind der Berlstedter Apotheke dieser Tage auch Neuerungen beschieden. Anfang Dezember hat Thomas Günther etwa einen Botendienst eingerichtet. Vorerst zwei Mal pro Woche, dienstags und donnerstags, liefert er der Kundschaft im Umkreis von bis zu zehn Kilometern auf Wunsch Medikamente direkt nach Hause.

Dass er im Norden des Weimarer Landes für sich eine längerfristige berufliche Perspektive sieht, unterstreichen auch seine Bemühungen, mit der Gemeinde und den ortsansässigen Ärzten über die Zukunft der medizinischen Versorgung in der Region ins Gespräch zu kommen, etwa über nötige Modernisierungen im Ärztehaus und dessen Umfeld.