Krankem Weimarer Mädchen Routinekontrolle versagt – Arztpraxis lenkt ein

Eine Arztpraxis kann bestimmte Patientengruppen von der Behandlung ausschließen, wenn sie so überlastet ist, dass sie keine weiteren Patienten aufnehmen beziehungsweise keine weiteren Termine vergeben kann. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Thüringen auf Anfrage unserer Zeitung zu einem Fall mit, den ein Weimarer Kind betrifft. Ähnlich äußerte sich dazu die Landesärztekammer Thüringen: Aus berufsrechtlicher Sicht stehe es der Ärztin frei, abgesehen von Notfällen und besonderen rechtlichen Verpflichtungen, eine Behandlung abzulehnen, besagt die Berufsordnung.

Vater wandte sich an die Redaktion

Im konkreten Fall wandte sich der Vater des Mädchens an die Redaktion: Die Augenarztpraxis, in der bereits der Vorgänger die kleine Weimarerin behandelt hatte, versagte einen Termin für eine Routinebehandlung der siebenjährigen Patientin. Und dies mit dem Hinweis, dass die zu 80 Prozent älteren über 60-jährigen Patienten sich davor fürchten würden, an Corona zu erkranken, wenn auch Kinder in der Praxis behandelt würden. Das stieß, berichtete die KV, bei den Eltern der meisten betroffen Kinder nicht auf Verständnis.

Mädchen benötigte dringend Termin

Das schwer augenkranke Mädchen indes benötigte den Termin dringend: Nach einer Operation an der Uniklinik in Jena war zunächst dort die Nachsorge erfolgt, aber im September so weit abgeschlossen, dass sie wieder zu ihrer angestammten Praxis zurückkehren sollte. Dies war zugleich der Grund dafür, dass nicht beim letzten Besuch dort gleich ein neuer Termin für die Routinekontrolle vereinbart werden konnte.

In seiner Not wandte sich der Vater an die Terminservice-Stelle der KV. Sie sorgt in der Regel dafür, dass Patienten binnen maximal vier Wochen einen Arzttermin erhalten. Allerdings, so heißt es wörtlich: „Ausgenommen davon sind Bagatellerkrankungen und Routineuntersuchungen“ – wie es im speziellen Fall erforderlich war.

Termin in Erfurt bekommen

Die kleine Patientin hat über die Servicestelle dennoch zeitnah einen Termin in Erfurt erhalten – und ihre Arztpraxis angesichts des öffentlichen Interesses daran ihr Vorgehen überdacht, nachdem die KV sie zu einer Stellungnahme aufgefordert hatte. Sie werde nunmehr Kinder nach der Sprechzeit oder mittags behandeln, um Kontakte mit älteren Patienten zu vermeiden.

