Asphalt für den Langen Weg in Tiefurt

Weimar. Weitere Sperrungen erfolgen in der kommenden Woche auch in Legefeld und in Weimar-Nord.

Am Langen Weg in Tiefurt wird in der kommenden Woche die Fahrbahn zwischen Haus Nr. 24 und 28 fertiggestellt. Laut Stadtverwaltung bleibt die Straße deshalb von Montag, 17., bis Mittwoch, 26. Mai, gesperrt.

Nach den Vorarbeiten soll die Asphaltdeckschicht am Donnerstag, 20. Mai, aufgebracht werden. Die Restarbeiten erfolgen am 21. und 25. Mai. Die Zu- und Ausfahrt zum Wohngebiet Glockenbecherweg ist vorübergehend nur aus Richtung Tiefurt möglich.

Gesperrt ist von Montag bis Freitag die Legefelder Lindenallee zwischen Holzdorfer Allee und Zum Gewerbepark. Dort werde ein Abwasseranschluss hergestellt.

Die Allstedter Straße 1 in Weimar-Nord ist am Dienstag, 18. Mai, von 8 bis 14 Uhr nicht passierbar. Dort wird ein Kran aufgestellt. Umgeleitet wird über Hans-Eiden-Straße.