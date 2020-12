Asphalt für die Erfurter Straße

Die Firma Eurovia hat am Montag mit dem Asphaltieren der unteren Erfurter Straße begonnen. Mehrere Lagen sollen in dieser Woche dort, auf einem Teil des Sophienstiftsplatzes und in der Einmündung der Coudraystraße eingebaut werden. Erklärtes Ziel ist es, die beiden Straßen bis zu den Feiertagen wieder für den Verkehr zu öffnen. Erst nach dem Jahreswechsel werden die bereits passierbaren Gehwege fertiggestellt, bevor die Baustelle in den nächsten Abschnitt weiterzieht. Die trockene Witterung und die derzeit vergleichsweise hohen Temperaturen kommen den Bauarbeiten entgegen.