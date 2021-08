In der Röhrstraße werden beide Bauabschnitte für den Asphalteinbau gesperrt (Symbolbild).

Asphalteinbau in der Röhrstraße

Weimar. Stadt kündigt zweitägige Vollsperrung zwischen Florian-Geyer- und Kurt-Nehrling-Straße an.

Für zwei Tage voll gesperrt wird in der kommenden Woche ein Teil der Röhrstraße. Betroffen davon ist laut Stadtverwaltung am Donnerstag und Freitag (12./13. August) der Bereich ab Florian-Geyer-Straße bis kurz vor der Kurt-Nehrling-Straße, also die beiden dortigen Bauabschnitte. Grund ist der Einbau der Asphaltdecke. Anlieger dürfen bis zur Baustelle fahren.