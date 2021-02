Weimar. Weimarer hielten die Erinnerung an die neun Toten wach.

Auch in Weimar Gedenken für die Opfer von Hanau

Auf dem Markt, am Goetheplatz und auf dem Theaterplatz haben Weimarer am ersten Jahrestag des rechten Terroranschlags von Hanau an die neun Opfer erinnert. Sie wollten Solidarität mit den Familien der Opfer und Unterstützung für Organisatoren und Aktivisten sowie alle Bürger zeigen, die sich gegen rassistische Gewalt stellen. Organisiert und angeleitet wurden die Teilnehmer vom Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aus der Thüringer Gemeinschaftsschule Weimar und von Studenten der Bauhaus-Universität. Der Ausländerbeirats der Stadt Weimar unterstützte die Aktion, die von der Künstlerin und Aktivistin Margarita Garcia konzipiert wurde.

Eine elfköpfige Gruppe stand für 36 Minuten schweigend in der Stadt und unterbrach den normale Freitagnachmittag der Passanten, um einen kleinen Moment des Nachdenkens zu provozieren.

Schwarz gekleidet und mit Masken, konnte man sie zuerst auf dem Marktplatz antreffen. Sie hielten Porträts der neun Opfer in Händen. Von dort zog die Gruppe zum Dichterdenkmal auf dem Theaterplatz. Zuletzt sammelte sie sich auf dem Goetheplatz. Die kleine Gruppe wurde von etwa 30 Studenten unterstützt. Die Initiative „19. Februar Hanau“ schuf Porträts der Opfer, gedruckt wurden sie bei Blueprint Weimar.