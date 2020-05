Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Audioguide auch online verfügbar

Die berühmten Funde von Bilzingsleben und Weimar-Ehringsdorf in der ersten Etage des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens können von Samstag, 30. Mai, an unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln wieder besichtigt werden. Wie aus dem Museum weiter mitgeteilt wird, müssen die interaktiven Stationen zur Steinzeit jedoch bis auf weiteres noch gesperrt bleiben. Auch muss die Besucherzahl in den Etagen wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt werden. Der Audioguide steht allen Besuchern ab sofort auf der Internetseite des Museums (www.alt-thueringen.de) bereit. Mit dem eigenen Smartphone können die umfangreichen Informationen an insgesamt 29 Stationen abgerufen werden. An ausgewählten Funden kann man sich aber auch schon vor dem Museumsbesuch auf der Internetseite des Museums erfreuen. Neu ist dort auch die Kinderseite „Mach mit – frag Archie“. Archie der Museumsmaulwurf, Maskottchen des Museums, beantwortet Kinderfragen rund um die Archäologie. Am Pfingstwochenende ist das Museum an allen Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.