Auerstedt stehen nun sogar zwei Vollsperrungen bevor

In Auerstedt stehen zwei Vollsperrungen an.

Auerstedt. Die Landgemeinde habe noch dafür geworben, bis zur Straßenerneuerung zwischen Bad Sulza und Auerstedt abzuwarten, doch offenbar waren die Anschlussarbeiten für Gas und Strom nicht aufzuschieben. Nun muss die Landesstraße insgesamt zweimal für den überörtlichen Verkehr gesperrt werden. Zunächst für mehrere Wochen ab dem kommenden Montag.

Hintergrund sind Strom- und Gas-Anschlüsse, die im Auftrag der TEN Thüringer Energienetze im Bereich der Ortsdurchfahrt, an der engsten Stelle im Dorf, erneuert werden müssen. Dafür muss ein etwa 150 Meter langer Abschnitt der L2158 zwischen der Höhe Emsenbach und dem Dorfplatz voll gesperrt werden.

Landgemeinde nutzt Sperrung der Ortslage für weitere Baumaßnahmen

Beginn der Arbeiten ist am Montag, 25. Januar. Die Landgemeinde nutzt die Sperrung, um in dem Bereich teilweise defekte oder überalterte Straßenbeleuchtungen zu erneuern, erklärt Bauamtschef Jörg Hammer. Auch sollen Bordanlage und Einfahrten in diesem Zuge gleich mit erneuert werden, um die mehrwöchige Sperrung effektiv zu nutzen.

Der überörtliche Verkehr werde voraussichtlich weiträumig über Apolda umgeleitet. Anwohner dürften nun hoffen, dass besonders der Schwerlastverkehr das Verbot beachtet – ansonsten könnte ein ähnliches Szenario drohen wie unlängst in der benachbarten Landgemeinde. So war in Pfiffelbach die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Hier blieben längere Sattelzüge mehrfach regelrecht hängen.

Wieder freie Fahrt durch Auerstedt ab 5. März

Voraussichtlich am 5. März soll die Sperrung in Auerstedt aufgehoben werden. Die Verschnaufpause währt bis ins Jahr 2022 hin. Dann soll laut Information des Rathaus der Freistaat die sanierungsbedürftige Landstraße zwischen Bad Sulza und Auerstedt grundhaft erneuern.