Auf dem Alexanderplatz herrscht wieder Leben

Vippachedelhausens Nachwuchs nahm seinen neuen Spielplatz am Samstagvormittag sofort in Beschlag.

Der Alexanderplatz war früher einmal der Dreh- und Angelpunkt in Vippachedelhausen. Von hier aus wurde die Gemeinde verwaltet, hier gingen die Kinder zur Schule, hier kauften die Leute ein, und hier wohnte auch der Pfarrer. All das ist offenbar Geschichte.

Seit mehreren Jahren bemüht sich die Dorfgemeinschaft darum, ihren Platz mit dem berühmten Namen wiederzubeleben. Am Samstag unternahm sie hierfür einen wichtigen Schritt. Die Vippachedelhäuser konnten für ihren Nachwuchs einen neu gestalteten Spielplatz einweihen.

Auch den gab es früher schon einmal hier. Vor acht Jahren musste das in die Jahre gekommene Spielgerät wegen erheblicher Sicherheitsmängel allerdings entfernt werden. Den Spielplatz wieder aufzubauen, hatte die vormalige Gemeinde auch auf ihrer Wunschliste verewigt, auf der sie bei der Landgemeinde-Fusion die eigenen Prioritäten formulierte. Im vergangenen Jahr regte schließlich der örtliche Heimatverein an, eine Spielplatzinitiative zu gründen. In dieser fanden sich im August 2019 etwa zehn Mitstreiter zusammen.

Die Initiative schob Gewaltiges an. Um die Investition von insgesamt rund 22.000 Euro stemmen zu können, trugen sie und der Verein die Hälfte dieser Summe über Spenden von Unternehmen und Privatleuten zusammen. So wurde etwa der komplette Sand – immerhin 70 Tonnen – gratis zur Verfügung gestellt. „Was sich hier für ein Geist aufgetan hat, ist unbeschreiblich", erkannte auch Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß an. Die Landgemeinde beteiligte sich ebenfalls an der Finanzierung. Zur Einweihung hatte sich überdies Sebastian von Ammon, Staatssekretär im Thüringer Justizministerium, angesagt, um den Spielplatzbau mit 5000 Euro aus Lotterieüberschüssen zu unterstützen.

Die große Kletterburg mit Rutsche, die Balkenschaukel und der Pavillon, den die Vippachedelhäuser bei einem Radwandertag gewonnen hatten, sind indes nur die erste Ausbaustufe ihres Alexanderplatzes. Hier soll ein Generationentreff fürs ganze Dorf entstehen. Der nächste Zuwachs ist mit Sitzgruppen und einer Tischtennisplatte bereits geplant.