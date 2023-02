Auf dem Jüdischen Friedhof in Weimar wird marode Mauer endlich saniert

Weimar. Vor den eigentlichen Arbeiten wird bereits Grün entfernt. Mauersanierung soll noch in diesem Jahr beginnen.

Aus Pietät gegenüber den Toten auf dem Jüdischen Friedhof an der Leibnizallee und aus Sorge, dass eine Mauer zu einem Nachbargrundstück an der Musäusstraße einstürzen könnte, will die Stadt diese Begrenzung nun endlich sanieren lassen. Die Pläne dazu gehen bereits bis ins Jahr 2011 zurück. Die schätzungsweise 25 Meter lange Mauer, hieß es am Dienstag aus dem städtischen Grünflächen- und Friedhofsamt, sei teilweise bereits eingebrochen und wurde bisher nur notdürftig stabilisiert.

Im Vorgriff auf die eigentliche Sanierungen werde in den nächsten Tagen der Eigenbetrieb Kommunalservice Weimar an der Mauer der jüdischen Begräbnisstätte Grünschnitt vornehmen. Sie ist von rankendem Efeu bewachsen, zudem stehen dort Sträucher, die entfernt werden müssten. Danach würden statische und eine Baugrunduntersuchung sowie vorbereitende Maßnahmen an dem Mauerabschnitt erfolgen. Die Instandsetzung selbst solle noch in diesem Jahr beginnen.

Angesichts des sensiblen Ortes seien die Jüdische Landesgemeinde Thüringens und die Thüringer Staatskanzlei vorab über den Grünschnitt informiert worden. Bei der Polizei, deren Schutzobjekt der Friedhof ist, soll das noch folgen.