Auf dem Rad zu den Türmen

Aufs Radfahren setzt das Bad Berkaer Jugend- und Familienzentrum „Sonnenhöhe" in seinem Programm für die zweite Sommerferienwoche. Am Montag hatten sich 14 junge Feriengäste von der Kurstadt aus auf dem Ilmtalradweg nach Dienstedt und über den Riechheimer Berg bis nach Hohenfelden aufgemacht. Schon am Mittwoch, 29. Juli, wartet die nächste Tour, die zum Luisenturm nach Großkochberg führt. Am Donnerstag fährt das Bad Berkaer Familienzentrum mit seinen Besuchern den Drei-Türme-Weg zum Paulinenturm, zum Hainturm und zum Carolinenturm ab. Kurzentschlossene haben jedoch kein Glück: Alle Radtouren dieser Woche sind schon ausgebucht.