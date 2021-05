Auf dem Weg zur inklusiven Weimarer Bildungseinrichtung

Weimar. Auf ihrem Weg zur Barrierefreiheit ist die VHS Weimar wesentliche Schritte vorangekommen.

Die Volkshochschule Weimar ist auf dem Weg zu einer inklusiven Bildungs- und Kultureinrichtung wieder einen Schritt weitergekommen. Darüber informierte am Donnerstag VHS-Leiter Ulrich Dillmann. Die Internetseite berücksichtigt nun Barrierefreiheit, denn Internetauftritte müssen laut der „Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz“ auch für Menschen mit Behinderung zugänglich sein. Zu den Möglichkeiten, den Kontrast einzustellen und die Schrift zu vergrößern, sind nun Informationen in Leichter Sprache hinzugekommen.

Gebärdensprachvideo kommt in Kürze

Nicht alle, aber viele Kurstexte lassen sich durch einen Klick auf eine Sprechblase in Leichter Sprache lesen. Die Texte sind durch ein Übersetzungsbüro in Leichte Sprache übersetzt worden. Ein Gebärdensprachvideo mit Informationen über Volkshochschulen auf der Seite der VHS wird in Kürze folgen. Dieses Projekt ist vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gefördert und vom Landesverband der Thüringer Volkshochschulen koordiniert worden. Die Volkshochschulen in Thüringen werden mit diesen Förderungen die Barrierefreiheit ihrer Internetauftritte sukzessiv verbessern.

Audiosysteme verbessern Barrierefreiheit

Aber auch sonst ist die VHS Weimar barrierefreier geworden. Audiosysteme für Hörgeschädigte und Blinde oder aber auch mehrsprachige Kurse verbessern jetzt das barrierefreie Angebot der Volkshochschule. Aber auch ganz praktische Maßnahmen wie Sicherheitstüren mit automatischer Schließung oder Verbesserungen der Wege zu der VHS für Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte sind nach Angaben von Ulrich Dillmann ebenfalls wichtige Schritte auf dem Weg zur Barrierefreiheit. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesen Audiosystemen einen weiteren Schritt in Richtung Barrierefreiheit gehen können“, so der VHS-Leiter.

Über ein Feedback zur neu gestalteten Internetseite mit ihren Elementen der Barrierefreiheit würde sich die Volkshochschule freuen: www.vhs-weimar.de