Auf den Spuren der Reformation in Weimar

Weimar. Am Reformationstag leitete ein Stadtrundgang zu Stätten der Reformation in Weimar.

Auf einen Stadtrundgang zu Stätten der Reformationsgeschichte in Weimar begaben sich am Sonntag mit Stadtführerin Jutta Elster zehn Interessierte. Der Rundgang auf den Spuren der Ereignisse vor mehr als 500 Jahren startete auf dem Marktplatz am Neptunbrunnen und führte zum Lutherhof, wo der Reformator einst logiert haben soll, zum Herderplatz und zur Herderkirche mit ihrem Cranach-Altar, der als wichtiges Zeugnis der Reformation gilt, zum Palais und zum Jakobskirchhof.