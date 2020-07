Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf den Spuren von „Weimar 1920“

„Landeshauptstadt vor 100 Jahren – Weimar 1920“ nimmt eine Stadtführung mit Wolfgang Renner am Freitag, 17. Juli, ab 17 Uhr in den Blick. Weimar im ersten Jahr der jungen Republik – nur wenige Monate nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Beginn vom Aufbau eines neuen Staatswesens – wie ging es den Menschen damals? Was hat sich in der Stadt ereignet und wo fand etwas statt? Wolfgang Renner führt Interessenten entlang einiger Stätten der Ereignisse von 1920 durch die ehemalige Landeshauptstadt Thüringens. Die Teilnehmenden treffen sich am Sockel des Carl-Alexander-Denkmals auf dem Goetheplatz. red

Tickets für die Führung gibt es in der Tourist-information am Markt 10, Tel. (03643) 7450.

