Auf Tod und Leben: Geschichtenspaziergang am Samstag und Sonntag in Weimar

Etwas unscheinbar steht sie da, unweit der berühmten Bibliothek: Eine nicht allzugroße, dreiteilige Skulptur, zusammengesetzt aus zwei einander sehr ähnlichen Knabenfiguren. Die Ildefonso-Gruppe. Was heute nur den Wenigsten ein Innehalten wert ist, hat einst die Gemüter bewegt und Diskussionen befeuert.

Gotthold Ephraim Lessing behauptete, bei den Knaben handele es sich um Brüder. Genauer um den Schlaf und den Tod als Bruderpaar, so wie die Antike es verstanden hätte. Was die Welt damals umtrieb: Wenn Lessings Behauptung stimmte, dann wäre die aus dem Mittelalter überkommene Vorstellung vom Tod als Sensenmann und großem Angstmacher hinfällig. Die Argumente gingen hin und her, auch der Weimarer Prediger Johann Gottfried Herder steuerte einen Aufsatz bei. Die Figur wurde berühmt, heute ist sie in Museen und Gärten in ganz Europa zu sehen. In Weimar gibt es gleich drei Ausgaben.

Ausgehend von der Ildefonso-Gruppe lädt Stadtführerin Petra Venzke anlässlich des Weltgästeführertages an diesem Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag, 10.30 Uhr zu einem unterhaltsamen Spaziergang durch die mit dem Thema „Tod und Leben“ verbundenen Mythen und Geschichten aus alter Zeit ein. Treffpunkt: Bastille, Burgplatz.