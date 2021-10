Aufatmen nach erfolgreicher Suchaktion

Tonndorf. Nach der Maisernte auf einem Feld südlich von Tonndorf vermisste ein Jäger seine Waffe.

Großes Aufatmen am Samstagnachmittag: Die vermisste Schusswaffe wurde von der Jägerschaft gegen 16.45 Uhr am östlichen Ende des Feldes gefunden. Sie lag frei auf dem Boden und war nicht, wie zunächst befürchtet durch die Traktorreifen in Boden eingefahren worden. Eine großangelegte Suchaktion hatte auf dem abgeernteten Maisfeld südlich von Tonndorf im Weimarer Land stattgefunden. In den Morgenstunden unterstützten Jäger die Maisernte, indem sie Jagd auf aufgescheuchte Wildschweine machten. Nachdem das mehrere Hektar große Feld abgeerntet war, vermisste einer der Jäger eine Kurzlaufwaffe. Umgehend startete die Suche nach der Waffe, jedoch ohne Erfolg. Gegen 12 Uhr traf zur Unterstützung die Polizei mit einer Einsatzdrohne vor Ort ein, um das Feld systematisch aus der Luft abzusuchen. Weil sich die Waffe womöglich durch die Sonne auf Grund ihrer dunklen Farbe erhitzt haben könnte, sah man darin die Möglichkeit, sie mit der Wärmebildkamera zu finden. Parallel ging die Suche am Boden weiter. Mit einer Menschenkette streifte man das Feld Stück für Stück ab, ein weiteres Team suchte mit einem Metalldetektor. Doch außer einigen Kronkorken, Metallteilen und einem Geldstück fanden auch sie nichts. Bis in den Nachmittag liefen bereits die Suchmaßnahmen nach der Waffe, die, so die Befürchtung, durch die weiche Beschaffenheit des Bodens und den breiten und schweren Reifen der Traktoren aber auch in den Boden gedrückt worden sein könnte.