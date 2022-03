Auffahrunfall in Weimar. (Symbolbild)

Auffahrunfall in Weimar mit erheblichen Sachschaden - Ursache geklärt

Weimar. Am Donnerstag ist ein Auto in Weimar auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Später stellte sich der Grund der Unaufmerksamkeit heraus.

Am Donnerstag ist es in der Humboldtstraße in Weimar zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Autofahrer verringerte laut Polizei aufgrund des Verkehrs seine Geschwindigkeit. Das hinter ihm fahrende Auto bemerkte dies nicht und fuhr auf ihn auf.

Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden. Später stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkohol stand und sein Reaktionsvermögen deshalb nicht richtig funktionierte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille.