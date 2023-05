Auffahrunfall in Weimar: Transporter übersieht rote Ampel

Weimar. In Weimar hat ein Transporter eine rote Ampel übersehen und einen Auffahrunfall verursacht. Ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

An einer Ampel in Weimar kam es am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine Ehepaar war auf der Bundesstraße 7 von Nohra in Richtung Erfurt unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, schaltete die Ampel an der Abzweigung nach Hopfgarten auf rot. Das Fahrzeug des Ehepaars kam zum Stehen. Der Fahrer des nachfolgenden Transporters bemerkt dies zu spät und fuhr auf das Auto des Ehepaars auf.

Ein Arzt, der zufällig an der Unfallstelle war, kümmerte sich um die Beteiligten und rief einen Krankenwagen. Der Fahrer des Autos wurde mit Verdacht auf Schleudertrauma ins Krankenhaus gebracht.

Der Schaden am Transporter beläuft sich auf 4000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Am Auto des Ehepaars ist ein Schaden von ungefähr 2000 Euro entstanden.

