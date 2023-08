Aufgebrochener Eier-Automat und Randale in der Weimarer Innenstadt

Weimar. Eine Gruppe Männer hat in Kleinschwabhausen einen Eier-Automat aufgebrochen und die Geldkassette entwendet. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Weimar:

Am Donnerstag sind zwei Personen bei einem Autounfall auf der B7 am Kreisverkehr verletzt worden. Laut Polizei waren beide Fahrzeuge Richtung Schöndorf unterwegs, als der vordere verkehrsbedingt am Kreisverkehr halten musste.

Der hintere Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die beiden Verletzten wurden sicherheitshalber zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Eier-Automat aufgebrochen

In Kleinschwabhausen haben am frühen Freitagmorgen gegen 3.40 Uhr unbekannte Täter einen Automaten für frische Eier aufgebrochen und die Geldkassette entwendet. Laut Polizeimeldung soll es sich bei den Tätern um vier bis fünf männliche Personen im Alter von 20 Jahren gehandelt haben. So hätten es Zeugen beschrieben. Die Täter seien anschließend mit einem dunklen BMW Kombi vom Tatort entkommen.

Streifenwagen hätten den Bereich um den Automaten abgesucht aber das Fahrzeug nicht auffinden können. Zeugen berichten, dass es ein Weimarer Kennzeichen gehabt haben könnte. Ein anderer Zeuge berichtete, dass das Auto Richtung Magdala gefahren sei. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 3500 Euro, entwendet wurden 220 Euro.

Randale in der Innenstadt

Umgeschmissene Abfallbehälter und zerstörte Werbeaufsteller waren die Bilanz zweier Randalierer in der Nacht zu Freitag. Kurz vor zwei Uhr seien die Beamten über zwei Männer informiert worden, die in der Schillerstraße für Unruhe sorgten. Sie hätten sich unter anderem an einer Markise entlang gehangelt. Am Markt konnten die Beamten einen der Täter stellen. Dieser habe sofort angefangen, die Polizisten zu beleidigen und zu bedrohen. Erst Handfesseln sorgten dafür, dass er sich langsam beruhigte. Nachdem seine Personalien bestätigt wurden, durfte er den Heimweg antreten. Die Ermittlungen zu seinem Kollegen laufen noch. Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung wurden angefertigt.

Stromkasten getroffen und weiter gefahren

Ein 85 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmittag „Am alten Flughafen“ mit seinem Pkw gegen einen Stromverteilerkasten gefahren. Zeugen hätten laut Polizeimeldung den Mann bei seinem Unfall beobachtet. Anschließend entfernte er sich widerrechtlich vom Unfallort. Die Polizei konnte das Auto in der Nähe finden. Der Mann räumte den Unfall ein. Am Auto und dem Kasten entstand Sachschaden.

Auto übersieht Auto

Am Donnerstagmittag geriet eine 85-Jährige mit ihrem Auto an der Kreuzung zur Taubacher Straße aus Richtung Fröbelstraße kommend zu weit in den Kreuzungsbereich und übersah dabei ein aus Richtung Ehringsdorf kommenden Mercedes. Die Autos stießen zusammen, so dass das Auto der Rentnerin nicht mehr fahrbereit war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.