Aufregender Tag vor dem Abschied im Kindergarten Lehnstedt

Die Abc-Schützen des Kindergartens Lindenzwerge in Lehnstedt feierten ihr Zuckertütenfest mit Spiel, Sport, Picknick und einem kleinen Programm für die Eltern.

Die Tage, an denen sie auf der großen Holz-Eisenbahn im Garten spielen können, lassen sich jetzt schon zählen: Für sieben Mädchen und drei Jungen geht in den nächsten Wochen die Zeit im Kindergarten „Lindenzwerge“ in Lehnstedt zu Ende. Vor dem Abschied und dem Beginn der Schulzeit durfte aber auch diesmal natürlich ein Zuckertütenfest nicht fehlen.

Es war ein turbulenter Tag: Los ging es mit einer Schnipseljagd durch das gesamte Dorf, gespickt mit einigen Überraschungen. Danach trafen sich die Kinder am Zuckertütenbaum, um voller Stolz ihre Zuckertüten entgegen zu nehmen. Von dort aus ging es zusammen mit den Eltern auf den Lehnstedter Sportplatz, wo die Abc-Schützen ein kleines Programm zeigten und der Tag mit einem leckeren Picknick ausklang.