Auftakt für die neuen Praxistage

Beim „Speed-Dating“ in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule Carl Zeiss informiert sich hier Jana Burkhardt von der IHK (Mitte) am Stand der Heilog Transporte mit gebührendem Abstand bei Janine Heibuch über die Erfahrungen des Unternehmens mit den Praxistagen.

Ins dritte Jahr gehen am 5. November die Weimarer Praxistage. Zunächst profitierte allein die Gemeinschaftsschule Carl Zeiss in Weimar-West von der Kooperation der städtischen Wirtschaftsförderung mit dem regionalen Service-Center der IHK, der Kreishandwerkerschaft Weimar-Sömmerda und des Jobcenters. Bereits im Folgejahr kam die Schöndorfer Regelschule mit ins Boot. Seither absolvieren die Neuntklässler der beiden Einrichtungen jeweils donnerstags das gesamte Schuljahr über einen Praxistag in einem Unternehmen, statt wie üblich nur kurzzeitig in die Firmen reinzuschnuppern.