Auftakt mit Prologkonzert in Weimar

Weimar. Das Prologkonzert des Festivals Güldener Herbst findet in der Herderkirche Weimar statt.

Barockmusik auf höchstem Niveau, erlesene Konzertprogramme und klingende Residenzen: Das ist der das Festival „Güldener Herbst“. Das Prologkonzert am Donnerstag, 30. September, um 19.30 Uhr in der Herderkirche Weimar schlägt bereits eine Brücke nach Meiningen, wo das Festival vom 1. bis 3. Oktober fortgesetzt wird. Mit ihrem Programm „Brahms – Reger – Bach: Umgang mit einem praeceptor germaniae“ stellen das Ensemble Hofmusik und das Johann-Sebastian-Bach-Ensemble Weimar unter der Leitung von Johannes Kleinjung Motetten der drei großen Meister gegenüber. Karten sind an der Abendkasse erhältlich!

Nach Gotha 2020 lädt das Festival für Alte Musik Thüringen dann in die alte Residenzstadt Meiningen nebst malerisch gelegenem Schloss Elisabethenburg ein. Mit internationalen Gästen wie Dorothee Mields, La Venexiana, Claire Lefilliâtre und der lautten compagney Berlin lenkt das diesjährige Festivalmotto „Musik.Ambition“ den Blick auf die kulturelle Strahlkraft der ehemaligen Meininger Residenz. Das Eröffnungskonzert gestaltet La Venexiana mit Kantaten aus dem Meininger Musikarchiv.

Weitere Infos: https://gueldener-herbst.de

