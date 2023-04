Auftakt zur Liszt-Orgelsaison in Denstedt

Michael von Hintzenstern kennt die Liszt-Orgel in der Denstedter Kirche in- und auswendig. (Archivbild)

Denstedt. Am berühmten Instrument in der Denstedter Dorfkirche beginnt am Freitagabend die diesjährige Konzertreihe.

13 Veranstaltungen umfasst in diesem Jahr die von Michael von Hintzenstern organisierte Konzertreihe an der Liszt-Orgel in der Denstedter Dorfkirche. Los geht es am Karfreitag, 7. April: Hintzenstern selbst spielt ab 17 Uhr das Werk „Via Crucis – Die 14 Stationen des Kreuzweges“ von Franz Liszt in der Fassung für Solo-Orgel. Im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv befindet sich eine Kopie des 1878/79 in Rom und Budapest entstandenen Werkes mit eigenhändigen Korrekturen des Komponisten.

Im weiteren Verlauf der Reihe will der Weimarpreisträger auch experimentelle Klänge, etwa mit Winddrossel oder elektronischen Instrumenten, in die Kirche holen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, um eine Kollekte zur Fortsetzung der Reihe wird gebeten.