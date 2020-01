Auftragslage lässt Buttelstedter Firma keine Zeit zum Feiern

Zum Feiern bleibt vorerst keine Zeit: Wenn am Montag, 20. Januar, die Buttelstedter Malerfirma Bosse hundert Jahre alt wird, ist der Chef nicht im Hause. Uwe Bosse und sein Geselle Sebastian Schmidt haben gut zu tun, das Auftragsbuch ist voll. Weimar, Jena, Erfurt, Weißenfels – meist sind große Wohnungsunternehmen oder private Haushalte ihre Auftraggeber. „Vielleicht findet sich im Frühjahr mal eine Gelegenheit, die Feier nachzuholen“, sagt Karl-Heinz Bosse. Der mittlerweile 80-jährige Seniorchef, der den Betrieb 2003 an seinen Sohn weitergab, griff bis zum vorigen Jahr noch selbst hin und wieder zu Pinsel und Rolle, wenn Not am Mann war.

Firmengründer Karl Bosse, der das Unternehmen am 20. Januar 1920 ins Register eintragen ließ, stammte aus Gorsleben im Kyffhäuserkreis, seine Frau Anna aus dem Erzgebirge. Warum sie sich in Buttelstedt niederließen, ist nicht überliefert, aber die Firma fasste dort schnell Fuß. Sohn Karl junior legte 1939 seine Meisterprüfung ab und übernahm im selben Jahr das Geschäft. Als er 1973 verstarb, stand sein Sohn Karl-Heinz kurz vor der Meisterprüfung und führte den Betrieb weiter. Es gelang ihnen, das kleine Unternehmen über all die Jahre in privater Hand zu behalten. Nur einige Monate ruhte der Betrieb: Karl junior wurde 1939 in den Krieg eingezogen und kam erst im Sommer 1945 aus der Gefangenschaft zurück. Der Senior machte als Ein-Mann-Betrieb weiter, bis auch er in den letzten Kriegsmonaten noch im Volkssturm kämpfen musste.

Schwierige Zeiten durchlebte die Firma, als sie Anfang der 60er-Jahre der Verstaatlichung widerstand und in der Folge die öffentlichen Aufträge deutlich weniger wurden. Seit den 90er-Jahren kooperieren die Bosses mit dem Bildungsträger JUL in Schöndorf, der regelmäßig Azubis zum Praktikum schickt. Sebastian Schmidt war einer davon – und wurde später der erste fest angestellte Mitarbeiter außerhalb der Familie.

Karl-Heinz Bosse schraubte als Jugendlicher begeistert an Fahrrädern, Motorrädern oder Autos – aus ihm wäre auch ein guter Kfz-Schlosser geworden, aber er entschied sich dann doch für die Familientradition. Allerdings zeichnet sich deren Ende ab: Michelle, Uwe Bosses Tochter, absolviert eine Verwaltungs-Ausbildung in Berlin. Ob sich ein Nachfolger findet, wenn der Chef in ein paar Jahren in Rente geht, ist deshalb eher ungewiss.