Augenmerk für Weimars Kanäle

Starkregen führte am Donnerstag, 5. August, auch wieder zu Überflutungen auf dem Stadtring am Stadion.

Weimar. Stadtratsfraktion der CDU will Auskunft zum Zustand der Entwässerung in Weimar

Wie steht es um die Leistungsfähigkeit der Kanalisation in Weimar? Die Frage stellt sich die CDU-Fraktion im Stadtrat nach dem Starkregen vom 5. August 2021.





Die Entwässerung der Stadt konnte die anfallenden Regenmengen an einigen Stellen nicht fassen. Dabei waren die 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde zwar ein intensives Regenereignis, aber nicht außergewöhnlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Gar nicht zu vergleichen sei es mit den bis zu 150 Litern Liter pro Quadratmeter, die vor wenigen Wochen Teile von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen verwüsteten.





Es seien in Weimar immer die gleichen Stellen, die in Weimar mit den Wassermengen überfordert seien – und das schon seit Jahren. Aus Sicht der CDU-Fraktion sei es deshalb notwendig, dieser Infrastruktur deutlich mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Die Kanalisation sei in der Regel die teuerste Infrastruktur einer Stadt. Sie halte lange, aber nicht ewig. Viele Stadtteile in Weimar sind 90 Jahre und älter, die Kanalisation dort vermutlich genauso alt.





Die Stadträte haben eine Reihe von Fragen dazu aufgelistet. Etwa: In welchem Zustand ist unsere Kanalisation? Wo sind die Schwachstellen im System? Wie hoch ist der jährliche Sanierungs- oder Erneuerungsanteil? – Weimar habe niedrige Abwassergebühren, aber was nutze das, wenn nicht genügend in die unterirdische Infrastruktur investiert wird? Entsprechen die Kanäle überhaupt noch den Verhältnissen, da Starkregenereignisse häufiger zu erwarten sind?





Mit einer Anfrage an die Stadtverwaltung will die Fraktion den Zustand der Kanalisation in der Stadt Weimar in den Blick der Öffentlichkeit rücken. Kommunalpolitisches Ziel müsse es sein, die Leistungsfähigkeit der Kanalisation in der Stadt zu erhalten. Deshalb will fragt die Fraktion auch nach den „abflusskritischen Bereichen“ bei Regenereignissen und nach den geplanten Maßnahmen, um an den neuralgischen Punkten die Situation zu verbessern.