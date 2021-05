Aus Erfahrungen gewonnene Einsichten

Pfarrer Martin Krapp zeigt sich froh darüber, dass die Schutzbedürftigen in der Pandemie geschützt werden.

„Am 29. August 2020 zieht ein großer Demonstrationszug durch die Berliner Innenstadt. Einige der Demonstranten halten Plakate hoch, die Politiker und Wissenschaftler zeigen: Angela Merkel, Olaf Scholz, Karl Lauterbach, Christian Drosten. Alle sind in Häftlingskleidung abgebildet und tragen ein Schild mit der Aufschrift „schuldig“ in den Händen. …“

Was halten Sie davon? Ich denke anders, bin froh, wenn Maßnahmen ergriffen werden, die die Schutzbedürftigen schützen inmitten einer weltweiten Pandemie. Warum denke ich so? Vielleicht weil ich als Seelsorger in einem Krankenhaus arbeite und etwas mitbekomme von den Gefahren, der Not, der Bestürzung, die diese Krankheit auslösen kann? Aber, so belehrt mich meine Erfahrung, auch im Krankenhaus arbeiten Menschen, die sich dem Denken der oben erwähnten Menschen anschließen, mitsamt ihren Demonstrationen. Warum gehöre ich zu der einen Gruppe, die anderen zur anderen? Wer ist besser? Ich finde keine schlüssige Antwort. Geht es am ehesten um Haltungen? Entstanden aus unterschiedlichen Biografien, Erfahrungen, verschiedenen daraus erwachsenen Einsichten? Am ehesten wohl so.

Auch die Bibel berichtet von diversen Haltungen: Im Unterschied zu Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung auch von der der Dankbarkeit und der Zuversicht. Beide kenne ich. Gerne möchte ich mich, zusammen mit Ihnen und inmitten von Sorgen und Unklarheiten, vom neuen Wochenspruch einladen lassen zu Hoffnung und Zuversicht: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.“ (Psalm 66,20)

Pfarrer Martin Krapp ist Klinikseelsorger an der Zentralklink Bad Berka