Aus gutem Grund vor Polizei geflohen - An Jenaplan-Schule gescheitert - VW beschädigt

Das sind die Meldungen der Polizei für die Region Weimar.

Aus gutem Grund vor Polizeikontrolle geflohen

Polizisten wollten am Montagnachmittag den Fahrer eines VW und dessen Wagen in Weimar kontrollieren. Mit Erblicken des Funkstreifenwagens gab der Fahrer aber Gas. Ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und Passanten versuchte er zu flüchten. Schließlich konnte er in der Berkaer Straße gestoppt werden. Wie sich laut Polizei herausstellte, hatte der 50-jährige Weimarer allen Grund, einer Verkehrskontrolle aus dem Weg zu gehen. Sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogenvortest verliefen positiv. Negativ war jedoch der Besitz einer Fahrerlaubnis. Zu diesen Anzeigen kommt auch noch die wegen Gefährdung des Straßenverkehrs hinzu.

Einbrecher scheitern an Jenaplan-Schule

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen schlugen unbekannte Täter zwei Fenster der Jenaplan-Schule in Oberweimar ein. Zudem versuchten der oder die Täter, eine Tür zur Küche aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, so dass niemand Unberechtigtes in das Schulgebäude gelangte. Trotz allem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro.

VW Caddy beschädigt

Einen Schaden im dreistelligen Bereich ist einem Mann in der Nordvorstadt entstanden. Zwischen Samstagabend und Montagmittag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe seines in der Weimarer Brennerstraße abgestellten VW Caddys ein.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen