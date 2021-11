Aus „Projekt Eins“ wird „Mascha“

Weimar. Erst „Schütze“ dann „Projekt Eins“ und jetzt „Mascha“, – der ehemalige Studentenclub an der Schützengasse 2 firmiert ab sofort unter neuem Namen.

Das „Projekt Eins“ (ehemals „Schütze“) an der Schützengasse 2 wird am Sonntag, 7. November, 19 Uhr, unter neuem Namen wiedereröffnet und heißt künftig „Mascha“. Der Name sei inspiriert durch die jüdische Lyrikerin Mascha Kaléko, teilten das Kultur-Trag-Werk und das Deutsche Institut für Kabarett und Kleinkunst e.V. (Dikuk) mit. Udo Nauber, Vorsitzender des Kultur-Trag-Werk, sagt, dass es an der Zeit ist, sich weiter zu entwickeln und neu zu erfinden.

„Die Corona-Pandemie hat uns Zeit gegeben viele Details in den Räumen neu zu gestalten“, erklärte er. Wochentags wird sich mit Salsa, Lindy Hop und Latino schwindelig getanzt. Am Freitag und Samstag wird zu Jazz, Jam Sessions und Partys eingeladen. Am Sonntag soll es Kleinkunst geben.