Aus süßem Grund: Ella Endlich sagt Auftritt in der Weimarhalle ab

Weimar. Die in Weimar geborene Sängerin hofft, ihre Tour ab Ende des Jahres nachholen zu können. Tickets können zurückgegeben werden.

Im Rahmen ihrer „Sternschwimmer“-Tour wollte die in Weimar geborene Sängerin Ella Endlich am 5. Mai in die Weimarhalle kommen. Daraus wird nichts: Die für 2023 geplante Tour fällt wegen der Schwangerschaft der Sängerin aus. Das teilte ein Sprecher der Tour-Veranstalter mit. „Manchmal kommt alles gefühlt zur absolut richtigen Zeit und dann – anders betrachtet – doch wieder nicht. Deswegen führt dieses unglaublich große und mittlerweile auch ziemlich sichtbare Glück, schwanger zu sein, zu einigen Planänderungen“, schrieb die in Berlin lebende Künstlerin dazu. Nach Angaben des Sprechers können Karten bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Sie hoffe, im Dezember wieder auf Tour gehen zu können, schrieb Endlich.