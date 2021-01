Ausbildung in Zeiten von Corona

Pavlo Batih und Yulia Baranovska werden im Hotel an der Therme in Bad Sulza zu Restaurantfachleuten ausgebildet.

Bad Sulza. Wegen des Beherbergungsverbotes im aktuellen Lockdown mussten seit Inkrafttreten der Allgemeinverfügung auch das Hotel an der Therme und dessen Restaurant Felix in Bad Sulza die Türen für Gäste schließen. Neben den festangestellten Mitarbeitern, die in Kurzarbeit geschickt werden mussten, ist dies auch für die Auszubildenden gerade keine einfache Situation. Schließlich geht es bei den jungen Menschen um ihre künftige berufliche Qualifikation, deren Unterbrechung weitreichende Folgen haben könnte.

Aus diesem Grund ist man in Bad Sulza bemüht, die Ausbildung solange wie möglich aufrecht zu erhalten. Dafür bietet der Firmenverbund innerhalb der Toskanaworld GmbH gute Voraussetzungen. Weil das Hotel gleichsam Dienstleister für das weiterhin geöffnete Klinikzentrum ist, kann die Ausbildung für 20 Azubis und BA-Studenten vorerst unter erschwerten Bedingungen weiterlaufen. Denn während im Hotel alle Räder still stehen, laufen im Klinikzentrum Anschlussheilbehandlungen und die allgemeinen Heilverfahren in Pneumologie, Dermatologie und Orthopädie vorerst weiter.

So werden die Azubis derzeit in kleinen Gruppen unter anderem in den verschiedenen Bereichen der Fachausbildung weiter angeleitet. Gleichzeitig müssen sie aber auch mit Einschränkungen beim theoretischen Unterricht klarkommen. Zwar laufen derzeit einige Seminare beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband als Präsenzveranstaltungen weiter, der Hauptteil wurde aber ins häusliche Lernen und ins Selbststudium verlegt.

Trotz aller Voraussetzungen wird man auch in Bad Sulza nicht umhin kommen, Auszubildende in die Kurzarbeit schicken zu müssen, was nach sechs Wochen der Fall sein kann. Auf Nachfrage heißt es dazu, dass man vor allem jene Auszubildende möglichst lange unterstützen möchte, die nicht mehr im elterlichen Haushalt leben und beispielsweise mit der ersten Wohnung bereits auf eigenen Beinen stehen und dies auch aus eigener Tasche finanzieren müssen, was grundsätzlich alle ausländischen Azubis im Unternehmen betrifft. Denn Kurzarbeit bedeutet am Ende auch herbe finanzielle Einschnitte, was gerade bei einer Ausbildungsvergütung eine wahre Herausforderung darstellt.