Ausbildungsmarkt entwickelt sich unterschiedlich

Weimar Etwas mehr Lehrstellen in Weimar und Anstieg an Bewerbern im Weimarer Land

Weimar. Unterschiedlich hat sich der Ausbildungsmarkt in Weimar und im Weimarer Land im vergangenen Jahr entwickelt. Das geht auf dem Rückblick hervor, den die Agentur für Arbeit zusammengestellt hat. Im Gegensatz zum Trend in Mittelthüringen gab es in Weimar ein leichtes Plus bei den Ausbildungsplätzen. Das Weimarer Land verzeichnete – ungewöhnlich für Mittelthüringen und anders auch als in Weimar – einen Bewerberanstieg.

Den Angaben zufolge waren in der Kulturstadt im Berufsberatungsjahr 2019/2020 insgesamt 221 Jugendliche auf der Suche nach einer Lehrstelle. Das sind 40 Interessierte beziehungsweise 15 Prozent weniger als 2019. Die Unternehmen hätten trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie etwas mehr Nachwuchskräfte als im vergangenen Jahr gesucht: 348 Ausbildungsstellen wurden gemeldet. Das waren 27 beziehungsweise 8 Prozent mehr als 2019. Vor allem in der Verwaltung, in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und in der Versicherungsbranche suchten Betriebe mehr Auszubildende, resümierte Simone Faßbender, Chefin der für die Region zuständigen Arbeitsagentur in Erfurt.

Im Kreis Weimarer Land interessierten sich im selben Zeitraum 336 Jugendliche für einen Ausbildungsplatz. Das sind 22 junge Leute beziehungsweise 7 Prozent mehr als 2019. Erstmals, betonte die Arbeitsagentur, hätten die Unternehmen im Kreis weniger Ausbildungsstellen als bisher zur Verfügung gestellt: 402. Das sind 30 beziehungsweise 7 Prozent weniger als 2019. Der Rückgang habe viele Wirtschaftszweige betroffene, insbesondere aber den Handel, Büroberufe und die Gesundheitsbranche.

„Ab März war der Ausbildungsmarkt von Unsicherheiten bei Unternehmen und Schülerinnen und Schülern geprägt. Das verzögerte oftmals die Vorstellungsgespräche und erschwerte die berufliche Orientierung sowie Ausbildungssuche“, betonte Simone Faßbender. Dennoch hätten in Weimar 98 Prozent und im Weimarer Land 99 Prozent der Ausbildungssuchenden ihren Weg ins Berufsleben starten können.

Aufgrund der Pandemie berät die Agentur junge Menschen zur Berufswahl und Ausbildungssuche am Telefon und zunehmend online per Videochat. Auch Unternehmen sollten neue Wege gehen, um Jugendlichen den beruflichen Alltag virtuell näherzubringen und so ihren Nachwuchs zu rekrutieren“, sagte Simone Faßbender. Bereits jetzt würde auf zwei ältere Beschäftigte ein jüngerer kommen, zudem gehe in den nächsten zehn Jahren mehr als jeder fünfte Beschäftigte in Rente. „Da ist es für Unternehmen wichtig, sich als attraktiver Arbeitgeber aufzustellen und in Aus- und Weiterbildung zu investieren.“