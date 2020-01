Ausblick auf Musikjahr in der Stadtkirche

In der Stadtkirche St. Peter und Paul auf dem Herderplatz wird an diesem Sonntag das kirchenmusikalische Jahresprogramm vorgestellt.

Weimar. Rund 60 Veranstaltungen gehören zum Programm für 2020, das am Sonntag in der Stadtkirche vorgestellt wird.

Das kirchenmusikalische Jahresprogramm 2020 wird am Sonntag beim Gottesdienst in der Stadtkirche St. Peter und Paul vorgestellt. Den Gottesdienst gestalten Chöre der Evangelischen Singschule Weimar. „Uns erwartet wieder ein musikalisch spannendes Jahr, das viele Höhepunkte bereithält“, blickte Kirchenmusikdirektor Johannes Kleinjung voraus. In rund 60 Veranstaltungen singen und spielen die Ensembles der Stadtkirche in Konzerten, Gottesdiensten und Vespern, sind Musiker aus der ganzen Welt in Gastkonzerten zu hören und bringen 20 Organisten im Orgelsommer die Orgel in all ihren Farben zum Klingen.

Im Vorjahr besuchten mehr als 15.000 Zuhörer die Konzerte und musikalisch besonders gestalteten Gottesdienste. „Wir bemerken ein gesteigertes Interesse an unserer Kirchenmusik in der Herderkirche. Das freut und motiviert uns“, so Kleinjung weiter. Die Programmhefte sind im Kirchenladen, der Stadtkirche oder Touristinfo erhältlich. Nach dem Gottesdienst gibt es Gelegenheit, bei einem Kaffee über das Jahresprogramm zu sprechen.

Sonntag, 2. Februar, 10 Uhr; Stadtkirche, Herderplatz