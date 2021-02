Ausflügler in Hohenfelden ignorieren Warnungen

Das Tauwetter sorgt zurzeit dafür, dass solche Bilder sich auf absehbare Zeit wohl nicht wiederholen: Noch am Sonntag ignorierten Spaziergänger am Stausee Hohenfelden die Verbotsschilder und wagten sich auf das Eis. Manche spielten dort eine Runde Eishockey, andere ließen sich zu einem kleinen Picknick nieder. Gefährlicher Leichtsinn: Die Eisdecke war keineswegs sicher, der See hat teilweise eine Wassertiefe von vier Metern.