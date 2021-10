Ausgezeichneter 360-Grad-Film aus Weimar

Weimar. Die Studentin Kristin Jakubek hat die Jury mit ihrer Arbeit „A Toothless Grin“ überzeugt und nennt sie „bewundernswert“

Die Weimarer Uni-Studentin Kristin Jakubek hat für ihren 360-Grad-Film „A Toothless Grin“ (Ein zahnloses Grinsen) im Rahmen des 15. Full-Dome Festivals einen „Best Of Earth Fulldome Award“ in der Kategorie „Bester studentischer Film“ erhalten. Darüber informierte die Bauhaus-Universität. Erstmals wurde die Auszeichnung von einem Zusammenschluss von vier internationalen Fulldome-Festivals gemeinsam ausgelobt. Neben Jena gehörten dazu Partnerfestivals aus den USA, England und Australien.

Von mehr als 100 Einsendungen waren 19 Filme in sechs Kategorien für die „Best Of Earth“ Preise nominiert. In ihrem fünfminütigen Film beschäftigt sich die Masterstudentin mit dem unbehaglichen Gefühl der Leere in unserem Alltag, das zum Teil durch den umfangreichen digitalen Medienkonsum und der damit einhergehenden zunehmenden Entfremdung von der natürlichen Welt verursacht wird.

„In meinem Film habe ich mich mit Natur als zunehmend digitaler Repräsentation ihrer selbst im Alltag der meisten Menschen befasst, sodass diese am Ende des Kurzfilms lediglich als komplett computergenerierte Simulation zu sehen ist“, beschreibt Kristin Jakubek ihren Ansatz und ergänzt: „Diese wurde mittels ,Generative Adversarial Networks’ (GAN), einer Form von maschinellem Lernen, kreiert.“

Für mehrere Jury-Mitglieder war der Film der beste überhaupt

„A Toothless Grin“ ist ein 360-Grad-Werk voller audiovisueller Poesie und eine Ode an die performativen Künste. Die Choreographie ist vom Fulldome-Medium geprägt und es gibt auch beim wiederholten Anschauen immer wieder etwas Neues zu entdecken, begründete die Jury ihre Entscheidung.

„Dieser Film ragte nicht nur unter den studentischen Einreichungen heraus, er wurde von mehreren Jurymitgliedern auch als ein Kandidat für den besten Fulldome-Kurzfilm angesehen“, hieß es anerkennend. Die filmische Technik, der poetische Ansatz, das Spiel der Objekte, der Soundtrack und die Immersion des Publikums während des gesamten Stücks seien bewundernswert. „Wir sind gespannt, was von dieser unabhängigen Filmemacherin in Zukunft zu sehen sein wird“, blickte die Jury erwartungsvoll auf die Zukunft von Kristin Jakubek.

Die Preisverleihung fand online per Livestream aus Berlin statt. Ein Novum in diesem Jahr war, dass der Best-of-Earth-Wettbewerb an insgesamt vier Standorten weltweit parallel auf Fulldome-Festivals ausgetragen wurde. Die Preisverleihung kann auf Youtube nachträglich angeschaut werden.

Das 2007 auf Initiative von Micky Remann, Honorarprofessor an der Fakultät Kunst und Gestaltung, begründete Full-Dome Festival Jena ist Vorreiter auf dem Gebiet der Immersiven Medien. Es werden nicht nur 360-Grad-Filme abgespielt, sondern an allen drei Festivalabenden Konzerte mit live generiertem 360-Grad-Bühnenbild inszeniert. Jedes Jahr sind zahlreiche Produktionen von Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar unter den präsentierten Arbeiten.

Die Arbeit entstand im Rahmen der Lehre bei Micky Remann und wurde vom Kreativfonds und vom Frauenförderfonds der Bauhaus-Uni Weimar gefördert. Die Filmaufnahmen wurden teilweise im Rahmen einer Förderung des Goethe-Instituts anlässlich des Kultursymposiums Weimar 2021 realisiert.