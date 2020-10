Ausgleich für Elternbeitrag steht noch aus

Der Kreisverband des Gemeinde- und Städtebundes hat beklagt, dass das Land den Ausgleich für die Kindergarten-Beiträge, die die Eltern wegen des Corona-Lockdowns im April, Mai und Juni nicht entrichten mussten, noch nicht an die Kommunen gezahlt hat. Vor wenigen Wochen habe der Freistaat noch signalisiert, dass die Vorleistungen der Gemeinden auf Basis der Betreuungszahlen vom März dieses Jahres beglichen werde. Das freute die meisten Kommunen, da sie 2020 vergleichsweise viele Kinder in den Einrichtungen haben. Einige wenige hätten indes angemahnt, die Mittel wie üblich anhand der Betreuungszahlen des Vorjahres zu bemessen. Das aber brachte offenbar das gesamte Verfahren ins Stocken. „Allein in der VG Kranichfeld bleiben wir derzeit auf einem fast sechsstelligen Betrag sitzen", sagte VG-Chef Fred Menge, der auch dem Gemeinde- und Städtebund im Kreis vorsteht.