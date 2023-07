Ausklang in den Kirchen von Denstedt und Tiefurt

Weimarer Land. Die 32. Stadt- und Dorfkirchenmusiken im Weimarer Land verabschieden sich mit einem abwechslungsreichen Wochenende.

Das letzte Wochenende der diesjährigen Stadt- und Dorfkirchenmusiken im Weimarer Land steht bevor: Mit Konzerten in Denstedt und Tiefurt klingt die 32. Auflage der Reihe aus. Es sind die beiden Abschiedsveranstaltungen für Viola-Bianka Kießling: Die Referentin für Musik und Heimatpflege des Landratsamtes geht zum Jahresende in den Ruhestand, im nächsten Jahr liegt das Festival in den Händen ihrer Nachfolgerin Lisa Dinter.

„Ein hochromantisches Klangereignis“ verspricht Kießling für Samstag, 15. Juli, ab 19.30 Uhr in der Denstedter Dorfkirche: Originale und Transkriptionen von Kompositionen der Romantik sind das Markenzeichen von Matthias und Michael von Hintzenstern. Zu hören gibt es Werke von Charles Gounod, Max Reger, Franz Liszt, Sigfrid Karg-Ehlert und Richard Wagner, dargeboten auf Orgel und Violoncello.

Am Sonntag ab 17 Uhr in der Kirche St. Christophorus in Tiefurt gastiert das Gesangs-Ensemble „Mehr als 4“ aus Halle/Saale. Hier hat der Landkreis mit den Organisatoren des Tiefurter Musiksommers zusammengearbeitet, es ist in diesem Jahr das einzige Konzert in einem Weimarer Stadtteil. Unter anderem sind Lieder von Mozart, Schumann, Richard Strauss und Moritz Hauptmann zu hören. Der Eintritt kostet jeweils 7,50 Euro.