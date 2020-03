MdB Antje Tillmann bietet zwei Telefonsprechstunden an.

Weimar. MdB Antje Tillmann gibt in Weimar in Telefonsprechstunden Auskunft zu den neuen Hilfspaketen des Bundes.

Auskunft zu den Hilfspaketen

Zwei Telefonsprechstunden bietet die heimische Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann zu den neuen, umfangreichen Hilfspaketen des Bundes zu Krediten, Einmalzahlungen, Mieterschutz und einigem mehr an. Fragen beantwortet sie am Dienstag, 24. März,14 bis 15 Uhr, sowie am Donnerstag, 26. März, 10 bis 11 Uhr, jeweils unter Telefon 03643/850582.